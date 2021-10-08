В Испании начали делать скамейки из крышек пластиковых бутылок 2 8.10.2021, 14:33

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Для создания скамейки нужно 4 тысячи крышек.

В Валенсии (Испания) начали делать скамейки из крышек пластиковых бутылок. Для создания скамейки нужно 4 тысячи крышек, пишет «Евро пульс».

Скамейки из крышек в 5 раз долговечнее обычных деревянных: благодаря тому, что крышки прессуются очень плотно, на сидениях и спинках скамеек не будут образовываться сколы и трещины; их также не будут портить насекомые (например, черви или термиты).

Кроме того, если на скамейке нарисуют граффити, его будет легко оттереть.

Скамейки устанавливают около местных школ. Материал для скамеек собирают в них же. Таким образом детям будут прививать привычку ответственного отношения к окружающей среде.

Кроме того, новые скамейки помогут прекратить сжигать крышки, а это позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Дело в том, что крышки состоят из пластика, который отличается по своему составу от пластика, из которого делают бутылки. Такой пластик более плотный, поэтому крышки следует перерабатывать отдельно. Однако этот процесс требует больших затрат, поэтому крышки намного чаще просто сжигают.

К 2030 году в ЕС вся пластиковая упаковка должна быть либо быть легко перерабатываемой, либо быть сделана таким образом, чтобы ее можно было использовать неоднократно.

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