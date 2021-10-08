Топ-7 сериалов, которые стоит посмотреть 8.10.2021, 14:42

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Еще в августе вышло несколько сериалов, за просмотром которых вы точно не соскучитесь.

7 сериалов августа, которые обязательно стоит посмотреть опубликовал сайт intex-press.by:

«Мистер Корман»

Жанр: комедия

Режиссер: Джозеф Гордон-Левитт, Аврора Герреро

Этот сериал расскажет, что такое быть художником внутри, но не для продаж. В последнее время главному герою приходится непросто из-за того, что его давняя мечта стать музыкантом не оправдалась, его бывшая невеста съехала, и теперь он живёт со школьным приятелем, преподавая музыку пятиклассникам.

«Псы из резервации»

Жанр: драма

Режиссер: Тайка Вайтити

Шоу сконцентрируется вокруг четырех подростков из числа индейцев, обитающих в захолустье Оклахомы. Они неуклюже воруют и грабят ради светлой цели – попасть «в экзотическую, загадочную и далекую страну Калифорнию».

«Девять совсем незнакомых людей»

Жанр: драма

Режиссер: Джонатан Левин

Сюжет перенесет зрителей на изысканный курорт, куда посетители приезжают за поиском отдыха и приятными переменами в жизни. Волею судьбы курорт связывает воедино жизни девяти совершенно не знакомых друг с другом людей, а Николь Кидман сыграет русскую красавицу, применяющую необычные целебные техники для терапевтических сеансов.

«Чип и Дейл»

Жанр: комедия, семейный

Режиссер: Джин Кэйрол

Главные герои мультсериала — маленькие, непоседливые и очень любознательные бурундуки Чип и Дейл. Они живут в городском парке и каждый день знакомятся с разными животными, попадают в неловкие ситуации и переживают удивительные приключения.

«Американская история ужасов: Двойной сеанс — 10 сезон

Жанр: мистика, ужасы

Режиссер: Райан Мёрфи и Брэд Фэлчак

В блоке под названием «Двойной сеанс» нам обещают поведать две разные истории, компенсируя задержку в выходе сезонов. Судя по тизерам и постеру сезона, фанатов ждут страшные рассказы о подводных монстрах.

«Что если?»

Жанр: боевик, кинокомикс, фэнтези

Режиссер: Брайан Эндрюс

Мир супергероев Марвел огромен и разнообразен, поэтому сценаристы решили пофантазировать и задались вопросом «Что если?». Например, что было бы, если вместо Стива Роджерса суперсолдатом стала Пегги Картер? А что было бы, если президентом США стал Тони Старк, а Питер Паркер — Человек-паук потерял бы не дядю Бена, а тётю Мэй?

«Чепелуэйт»

Жанр: мистика, ужасы

Режиссер: Бёрр Стирс, Рэйчел Лайтермен, Майкл Нанкин

События разворачиваются в городке, расположенном в штате Мэн, где обитает древнее зло – вампиры. Главный герой – капитан Чарльз Бун – тяжело переживает смерть жены, но пытается в одиночку заботиться о детях. Сериал является очередной экранизацией книги Стивена Кинга. Пока не известно, насколько разительно он будет отличаться от романа.

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