«Мы сражаемся за факты»: Мария Ресса прокомментировала получение Нобелевской премии мира 8.10.2021, 14:48

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Фото: Nick Jaussi

Журналистика никогда не была такой важной, как сейчас.

Нобелевский комитет осознал, что мир без фактов не несет в себе правды и доверия, без чего нельзя решать глобальные задачи. Об этом заявила в пятницу филиппинская журналистка Мария Ресса, которой была присуждена Нобелевская премия мира 2021 года, сообщает ТАСС.

"Почему так сложно продолжать говорить общественности и миру факты? Я думаю, что Нобелевский комитет понял, что мир без фактов означает мир без правды и доверия. Если у нас нет этого, мы не можем бороться с коронавирусом, мы не можем бороться с климатическими изменениями", - сказала она в эфире филиппинского портала Rappler.

По словам журналистки, это награда является не только ее заслугой, но и издания Rappler. "Мы сражаемся за факты и когда мы живем в мире, где факты бывают спорными, когда крупнейшие дистрибьюторы новостей отдают приоритет распространению лжи, злобы и ненависти, распространяя их быстрее фактов, в этом случае журнализм становится активизмом, - отметила она. - Эта то самое изменение, через которое мы прошли в Rappler.

"Журналистика никогда не была такой важной, как сейчас", - сказала Ресса, признав, что "сейчас очень трудно выполнять эту работу". Однако, по ее словам, "необходимо ответственно подходить к своей работе, проливать свет на многие вещи". "Мы должны обращать внимание на коррупцию, расследование фактов коррупции", - сказала журналист.

Одним из важнейших достижений она также назвала опубликованные на днях материалы Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) "Досье Пандоры".

Нобелевская премия

В пятницу норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Рессе. Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Ресса является генеральным директором и одной из основательниц филиппинского издания Rappler, которое было основано в 2021 году. Она неоднократно подверглась нападкам из-за критического освещения работы администрации действующего президента Родриго Дутерте. Это первая Нобелевская премия для гражданина Филиппин.

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