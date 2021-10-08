«Во всей семье Каричей царит хаос» 18 8.10.2021, 14:57

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Сербские СМИ сообщили новые подробности о бегстве из Беларуси друзей Лукашенко.

Сербский таблоид Srpski Telegraf сообщил о том, что строительные магнаты братья Каричи, после попадания под западные санкции, вынуждены были покинуть Беларусь. По информации издания, из Минска вернулись только с личными вещами, косметикой и обувью. Однако официальных подтверждений или опровержений этих сведений нет, пишет telegraf.by.

Srpski Telegraf отмечает, что «Александр Лукашенко «конфисковал» их (недвижимое) имущество, в том числе квартиру, в которой они жили, и разрешил вывозить из этой страны только личные вещи». Сейчас, по его данным, жена и дочь Боголюба Карича очень стеснены в средствах, чего ранее за ними не замечали, приводит текст статьи Republika.rs.

При этом проблемы у Каричей возникли не только в Беларуси, но и в Казахстане, уверены сербские журналисты.

«Вся семья опасается, что они останутся без денег, привилегий, что им придется кардинально изменить свой образ жизни», — пишет Srpski Telegraf.

В декабре 2020 года ЕС ввел санкции в отношении принадлежащей Каричей компании Dana Holding и одной из ее дочерних компаний, обвинив компанию в том, что она «извлекает выгоду из режима Лукашенко и / или поддерживает его». А два месяца назад компании сербских магнатов попали и в черный список США.

«Все это поставило под угрозу империю Карича в мире недвижимости, у которой на начало 2020 года в разработке находилось более семи миллионов квадратных метров проектов в Беларуси и Казахстане, включая «Минск Мир». А рыночная стоимость этих проектов по завершении оценивается в 13 млрд долларов», — пишет сербское издание.

Теперь бизнес остановился, его средства заблокированы.

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«Вначале, Боголюб отдавал заработки только своим, в основном членам семьи. Их там работало около пятидесяти. Лукашенко отреагировал, спросил, планирует ли он серьезно задуматься, продолжать работать, платить зарплату всем сотрудникам, а не только своей семье… Прогресса не было. Тем временем Каричи один за другим начали покидать Беларусь, поэтому хотели привезти мебель, произведения искусства… Однако этого не разрешили. Белорусы разрешили им привозить только одежду. Чемоданы», — говорит собеседник Srpski Telegraf.

По его данным, «во всей семье царит хаос, хотя они пытаются все скрыть в надежде, что найдут выход».

«Экскаваторы работают, есть краны»

Миланка Карич, жена Боголюба Карича, утверждает, что компании ее мужа работают без проблем.

— Все это дезинформация или, если честно, ложь. Вот статья из Минска сегодня. Он работает на полную мощность, — сообщила она и в качестве «доказательства» прислала видео продолжительностью 58 секунд, на котором запечатлены строительные работы, экскаваторы, краны.

Каричи приехали в Беларусь после того, как в 2006 году в Сербии было начато расследование в отношении их бизнеса. Несколько членов семьи, в том числе Боголюб Карич, подозревались в незаконном обогащении, используя привилегированное положение в режиме Слободана Милошевича.

Боголюб и его брат Сретен также находились в розыске, но через десять лет все разбирательства были приостановлены, и они вернулись в Сербию. Во время побега Каричи нашли убежище в России и Беларуси.

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