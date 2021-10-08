В Афганистане произошел взрыв в мечети: сотни жертв 8.10.2021, 15:00

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Трагедия случилась на севере страны.

В Афганистане на севере страны в провинции Кундуз сегодня, 8 октября, в мечети произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Aamaj New.

Сообщается, что при взрыве в шиитской мечети на севере Афганистана погибли около 100 человек, точное число жертв на данное время неизвестно.

Издание опубликовало видео с места взрыва. По словам очевидцев, в результате погибло около 100 человек. Местные источники подтверждают, что взрыв произошел внутри.

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