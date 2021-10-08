В Афганистане произошел взрыв в мечети: сотни жертв
- 8.10.2021, 15:00
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Трагедия случилась на севере страны.
В Афганистане на севере страны в провинции Кундуз сегодня, 8 октября, в мечети произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Aamaj New.
Сообщается, что при взрыве в шиитской мечети на севере Афганистана погибли около 100 человек, точное число жертв на данное время неизвестно.
Издание опубликовало видео с места взрыва. По словам очевидцев, в результате погибло около 100 человек. Местные источники подтверждают, что взрыв произошел внутри.
#تازه— Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021
انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در کندز
منابع محلی از خان آباد کندز به آماج تایید میکنند که انفجار مرگباری در داخل مسجدی مربوط به اهل تشیع رخ داده است. اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات این انفجار جزییاتی در دست نیست.#آماج_نیوز pic.twitter.com/7wB4TtlLrE