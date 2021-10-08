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Пандемия коронавируса шагает по Беларуси

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  • 8.10.2021, 15:01
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Пандемия коронавируса шагает по Беларуси
фото: ТАСС

В Борисовской больнице отдали два отделения для лечения от COVID-19, а в Новополоцке будут прививать в ЖЭСе и музее.

Урологическое и лор-отделение Борисовской центральной районной больницы перепрофилированы для лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главврач Александр Дрозд, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

По его словам, урологическое отделение принимает пациентов с коронавирусом с 1 октября, лор-отделение (30 коек) — с 7 октября.

Количество пациентов, которые нуждаются в медицинской помощи в условиях стационара, увеличивается. Поэтому принимаются такие меры, — пояснил медик. По словам главврача, болеют и дети. Сейчас в инфекционном отделении проходят курс лечения от коронавируса 15 несовершеннолетних.

С 9 октября привиться от коронавируса в Новополоцке можно будет не только в поликлиниках.

Новые пункты вакцинации в городе начнут действовать на базе ЖЭС №5 и в выставочном зале городского музея истории и культуры.

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