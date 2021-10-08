ОМОНовца, отвечающего за боевую подготовку, задержали его же ученики 29 8.10.2021, 15:12

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Что происходит в минском ОМОНе?

Как пишет «Наша нива», в СИЗО КГБ («американка») обнаружился инспектор отдела специальной подготовки минского ОМОН Эдуард Пестрак.

По информации издания, его обвиняют по статье «Акт терроризма». Мать и жена Пестрака отказались разговаривать с журналистами.

Эдуард Пестрак родился в 1983 году. В минской милиции служит с 2007 года, где начинал в Департаменте охраны. В 2009 году перешел в ОМОН — сначала водителем, потом начальником отделения, после — инспектором по профессиональной подготовке.

Сам Пестрак опытный боец, занимался рукопашным боем, кикбоксингом, ММА. Его работа состояла в боевой подготовке сотрудников.

Согласно источнику издания, его задержали прямо во время службы, причем в задержании участвовали его же ученики. При этом Пестрака уволили с должности «задним числом».

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