Стало известно, как и когда хотят изменить налоги для ИП 1 8.10.2021, 15:38

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Пояснения Минфина.

В Министерстве финансов пояснили, какие налоговые новшества и когда хотят ввести для индивидуальных предпринимателей. К примеру, отменить упрощенную систему налогообложения для ИП намерены с 2023 года. Эти изменения предусмотрены проектом правок в Налоговый кодекс, пишет zerkalo.io.

Какие налоги сейчас платят ИП

Сейчас ИП могут работать по единому налогу, по упрощенной системе налогообложения (5% для ИП, которые не платят НДС и 3% для тех, кто платят НДС), а также по общему налогообложению — по ставке 16% (при превышении выручки в 465 255 рублей нужно уплачивать НДС).

Ипэшники сейчас достаточно активно пользуются «упрощенкой» и возможностью работать на едином налоге. К примеру, в Витебской области в январе-августе на налог при упрощенной системе налогообложения приходилось 52,6% от всех поступлений от ИП, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физлиц — 20,3%, а на подоходный налог с доходов от предпринимательской деятельности — 12,6%.

Какие существенные новшества могут появиться для ИП к 2023 году

Чиновники хотят с 1 января 2023 года отменить единый налог для индивидуальных предпринимателей, а также запретить для них применение упрощенной системы налогообложения. ИП, как прогнозируется, будут уплачивать налоги по общему порядку, то есть вносить подоходный налог по ставке сбора на прибыль и уплатой НДС, если выручка превысит установленный потолок.

Что хотят сделать в переходный период

На 2022 год чиновники запланировали условный переходный период. С 1 января следующего года власти хотят сократить список видов деятельности, которые облагаются единым налогом.

Также чиновники намерены, судя по проекту изменений в Налоговый кодекс, запретить применение ИП «упрощенки» при оказании услуг. Исключение могут сделать для некоторых сфер, среди которых туризм, здравоохранение, общественное питание, сухопутный транспорт, техобслуживание и ремонт автомобилей. При этом ставка налога при «упрощенке», как планируется, будет на уровне 6%.

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