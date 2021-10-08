Саакашвили восьмой день голодает в грузинской тюрьме 5 8.10.2021, 16:02

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Михаил Саакашвили

Фото: Charter97.org

Адвокат заявил, что он похудел на 12 килограммов.

Глава Исполкома реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, потерял более 12 кг за время голодовки. Об этом журналистам 8 октября сообщил его адвокат Бека Басилая, пишет gordonua.com.

Саакашвили голодает восьмой день.

Адвокат отметил, что состояние здоровья политика "постепенно начнет ухудшаться, если уже не ухудшилось", но "морально он бодр".

Басилая также рассказал, что было подано заявление в пенитенциарную службу, чтобы Саакашвили осмотрел его личный врач, но ответа защита политика пока не получила.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

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