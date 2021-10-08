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«Рабочие Беларуси, спешите забрать вклады и сделать финансовые запасы»

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  • 8.10.2021, 16:05
  • 2,504
«Рабочие Беларуси, спешите забрать вклады и сделать финансовые запасы»

Готовимся сидеть дома.

Об этом написал телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

- Прибыль всей банковской системы Беларуси упала сразу в 30 раз.

Не исключено, что это может быть связано с санкциями, которые были введены недавно в отношении некоторых белорусских банков.

Рабочие Беларуси, спешите забрать вклады и сделать финансовые запасы. Готовимся сидеть дома! В банках заканчиваются деньги.

Стачке быть!

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