«Рабочие Беларуси, спешите забрать вклады и сделать финансовые запасы»1
- 8.10.2021, 16:05
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Готовимся сидеть дома.
Об этом написал телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):
- Прибыль всей банковской системы Беларуси упала сразу в 30 раз.
Не исключено, что это может быть связано с санкциями, которые были введены недавно в отношении некоторых белорусских банков.
Рабочие Беларуси, спешите забрать вклады и сделать финансовые запасы. Готовимся сидеть дома! В банках заканчиваются деньги.
Стачке быть!