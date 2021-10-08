Путин поручил разработать новый порядок въезда и выезда из России 9 8.10.2021, 16:20

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Сейчас идет согласование, и этот процесс займет «еще пару месяцев».

Российские власти разрабатывают новый порядок въезда в Россию и выезда из страны, сообщил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет finanz.ru.

По его словам, новый подход готовится по поручению президента Владимира Путина.

«По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», - заявил Лавров.

Сейчас идет согласование, и этот процесс займет «еще пару месяцев».

По словам Лаврова, замечания европейского бизнеса к новой процедуре переданы в межведомственную рабочую группу, которая разрабатывает проект.

«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», - сказал глава МИД России.

B мае на заседании Государственной Думы прозвучала идея запретить россиянам выезд из страны. Инициативу в ходе выступления премьера Михаила Мишустина, представлявшего Думе годовой отчет, озвучил депутат от ЛДПР Гаврил Парахин.

Запрет на выезд, по словам Парахина, помог бы «решить вопрос» отдыха граждан внутри страны и реализовать масштабные цели, заложенные в нацпроект по развитию туризма.

Мишустин идею отверг. «Ограничение свободы передвижения наших граждан - это, наверное, не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет, в том числе, и отдохнуть где-то», - сказал он.

Задача, по словам Мишустина, состоит в том, чтобы «завоевать потребителя не ограничениями, а качеством».

«Все-таки мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», - сказал премьер.

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