В Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом 8.10.2021, 16:28

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Под завалами рухнувшего дома находятся 10-15 человек.

B центре Батуми обрушилась часть жилого корпуса. По данным грузинских телекомпаний, были спасены ребенок и мужчина, они госпитализированы, пишут РИА Новости.

Люди, попавшие вместе с их автомобилями под обломки, эвакуированы. Общее число пострадавших и попавших под обвалы пока неизвестно. Причиной обрушения мог стать взрыв из-за утечки газа, сообщила исполняющая обязанности мэра города Лела Сурманидзе.

"В корпусе проживало 12 семей. Многие жители во время инцидента были на работе, а дети - в школе. В настоящее время в развалинах ищут около восьми человек", - сообщает телекомпания.

На место прибыл глава МВД Вахтанг Гомелаури, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Он уточнил, что под завалами разрушенного дома в Батуми находятся порядка 10-15 человек.

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