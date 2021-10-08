«Белавиа»: Приостановка выполнения рейсов в 28 европейских городов продлена до 14 декабря 2 8.10.2021, 16:37

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Это связано с продлением действия запретов на использование воздушного пространства.

В компании «Белавиа» заявили, что приостановка выполнения авиарейсов в 28 европейских городов продлена до 14 декабря:

«В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты авиакомпания «Белавиа» вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14.12.2021».

На сегодняшний день «Белавиа» выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.

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