«Белавиа»: Приостановка выполнения рейсов в 28 европейских городов продлена до 14 декабря

«Белавиа»: Приостановка выполнения рейсов в 28 европейских городов продлена до 14 декабря2
- 8.10.2021, 16:37
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Это связано с продлением действия запретов на использование воздушного пространства.
В компании «Белавиа» заявили, что приостановка выполнения авиарейсов в 28 европейских городов продлена до 14 декабря:
«В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты авиакомпания «Белавиа» вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14.12.2021».
На сегодняшний день «Белавиа» выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.