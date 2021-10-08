Стачке быть и никак иначе 1 8.10.2021, 16:50

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Загнанный в угол узурпатор бьется в истерике.

Сайт Charter97.org публикует письмо читателя:

- Загнанный в угол узурпатор бьется в истерике, как рыба о землю. Давайте прекратим его агонию и поможем всей страной покинуть незаконно удерживаемый пост. Сила белорусских рабочих в единстве и солидарности. Поэтому у нас все получится. В один день мы сложим инструмент, уйдем домой и в течении какого-то времени просто останемся дома, со своими близкими.

Они же пускай сами попробуют работать в созданными ими же условиях. Когда нет обеспечения техники безопасности. Нет мер безопасности по COVID-19. И уж тем более, когда нет достойной оплаты труда. Нам незачем горбатиться и рисковать своим здоровьем ради назначенцев и холуев. Наши требования неизменны с прошлого года, время требовать их исполнения.

Стачке быть.

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