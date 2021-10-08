Михаил Горбачев поздравил Муратова с Нобелевской премией мира 8.10.2021, 17:13

Михаил Горбачев

«Эта награда поднимает значение прессы на большую высоту», - заявил экс-президент СССР.

На сайте gorby.ru опубликовано поздравление экс-президента СССР, нобелевский лауреат Михаила Горбачева в связи с присуждением Нобелевской премии мира главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову:

- Это хорошая, очень хорошая новость, не просто новость, а событие. Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили ее.

Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать!

Отметим, что сам Горбачев стал нобелевским лауреатом 15 октября 1990 года, он один из двух выходцев из России, получивших премию мира до Муратова. В 1975 году ее также получил ученый и правозащитник Андрей Сахаров.

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