Девятиклассники будут сдавать экзамен по трудовому обучению 2 8.10.2021, 17:20

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Учителя прокомментировали нововведение.

Министр образования Игорь Карпенко в эфире гостелевидения напомнил: с 2023 года в среднем образовании ожидаются изменения. Прежде всего, планируется объединить выпускные экзамены с централизованным тестированием. А девятиклассникам добавят экзамен по трудовому обучению.

Первое нововведение под названием «национальный экзамен « должно разгрузить одиннадцатиклассников: часть выпускных экзаменов объединят с тестированием. Математику и белорусский (или русский) язык можно будет сдавать всего один раз — сразу в пункте тестирования. В школе же предполагается оставить устный экзамен по иностранному языку. Речи об экзамене по истории на 2023 год пока не идет ни после девяти классов, ни после одиннадцати.

Желание разгрузить выпускников можно понять, а зачем современным детям «труды» да еще с экзаменом? Nashaniva.com cпросилa у белорусских учителей, какая польза будет (или нет) от такой реформы.

«Сколько учеников пошли работать по профессиям, которые они в пределах школы получают?»

Представитель частной школы отмечает, что актуальность этого предмета сомнительна.

«Итоговая аттестация в девятых классах должна оценивать уровень знаний, полученных по итогам базового образования и необходимых для продолжения обучения на следующем уровне. Вряд ли трудовое обучение можно отнести к ключевым предметным областям.

Тем более, что сегодняшняя программа по этому предмету не очень-то актуальна и часто не соответствует даже имеющейся материальной базе учреждений.

В учебный план 10—11 классов вот уже как три года включено производственное обучение, профессиональная подготовка рабочих. Как обязательный предмет это имеет весьма неясную цель и искусственно навязывается ученикам вместо нужных факультативов.

Отдельные сложности случаются при переходе учеников из одной школы в другую, когда чаще всего профессии, осваиваемые учащимися, просто не совпадают. Получается, что ученик формально присоединяется к какой-то программе и усваивает ее с того момента, в который присоединился.

Ну и вряд ли кто-нибудь исследовал, какая для учащихся пошла работать по профессиям, которые они получали в школе. Думаю, процент мизерный. Тогда вопрос: на что тратятся эти деньги, какой результат предполагалось получить?»

«Хочется видеть школу, в которой дети не боятся делиться мнениями, это куда важнее экзамена по трудовому обучению»

В основном согласен с коллегой и учитель истории.

«У нас 2021 год, IT-страна, а вводится экзамен по трудовому обучению! Это не соответствует требованиям времени. Складывается впечатление, что все это снова делается исходя из точки зрения одного человека, который застрял в Советском Союзе и пытается стандарты оттуда подгонять под современность. Нет понимания, что сейчас постиндустрийное, постинформационное общество и не всем поголовно важно уметь ремонтировать и собирать табуреты: есть специально обученные люди, которые могут сделать это по заказу.

Хотя, если честно, подобные нововведения — это всего лишь про форму, не про содержание. В школе сегодня куда актуальнее иные проблемы. Меня лично волнует, что много хороших кадров уволили, кто-то ушел из школы сам. Уровень преподавания падает. На физмате большие недоборы. В «пед» продолжают идти по принципу: не определился — пойду я в педагоги. Учебники по истории переписывают…

Если раньше говорили, что школа вне политики, то сейчас — она в политике, но в государственной. Мы видим, как школа из места обучения превращается в пункт идеологической пропаганды. Кого мы хотим получить на выходе? Новых винтиков системы, неосоветских граждан, которые заменят старых чиновников?

Я хотел бы видеть школу, в которой дети не боятся делиться мнениями, где идут дискуссии, где знакомятся с национальными историческими фактами — тогда мы получим гуманистов, неравнодушных граждан. И это куда более важный вопрос, чем знание физики или экзамен по трудовому обучению. Последнее — это форма, а в школе будущего мы должны работать над содержанием».

«Когда делаешь что-то руками, это развивает мозг, но хорошо оборудованных мастерских по Беларуси очень мало»

А вот еще одна учительница не согласна с коллегами. Она уверена: уметь делать что-то руками — никогда не лишне. Правда, если и правда будет так.

«На мой взгляд, любые знания могут пригодиться. На уровне идеи это полезно: уметь приготовить каждому человеку полезно. И если получишь дополнительную квалификацию в школе — это неплохо. В какое время мы бы ни жили, если делаешь что-то руками, то дополнительно развиваешь мозг. Это соответствует человечности. Правда, экзамен должен иметь место только в том случае, на мой взгляд, если это не теория. Чтобы школьники представили конкретный результат своего обучения.

Из разговоров с учителями (трудового обучения в том числе) я знаю, что хорошо оборудованных мастерских по Беларуси очень мало. И то, на каком уровне ведется трудовое обучение, вызывает боль и сожаление. У меня дочка на занятиях всегда рисует таблички вместо того, чтобы что-то делать. А у них больше нечем полезным заниматься.

Но лучше бы мы развивали профильное обучение. То, что происходит с профориентационной работой в школе, — это слёзы. У знакомой 11-классник рассказал, что из тех, кто учится в педклассе, никто не собирается в педагоги, а среди аграрников тоже никто не собирается в аграрии. И так далее. Тогда зачем эти профили?

Хорошо бы на начальном этапе выявлять у детей способности к определенной науке. Показывать, насколько разнообразными бывают профессии, связанные с ней.

То, какими будут экзамены, на самом деле, вторично. Хочется, чтобы все экзамены проходили действительно справедливо, чтобы оценки детям не рисовались».

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