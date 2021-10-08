В Австрии партнеры канцлера Курца по коалиции требуют его отставки 8.10.2021, 17:38

Себастьян Курц

ФОТО: REUTERS

Причина - коррупционное дело против главы австрийского правительства.

В Австрии углубляется политический кризис из-за коррупционного дела против канцлера Себастьяна Курца, его партнеры по коалиции требуют сменить главу правительства. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Партия "Зеленых", которая является младшим партнером по коалиции с партией Курца, в пятницу провела переговоры с тремя оппозиционными партиями, которые ранее призвали Курца уйти в отставку и планируют подать вотум недоверия на специальной сессии парламента во вторник.

Чтобы это решение имело успех, "Зеленые" должны его поддержать.

Руководство партии "Зеленых" в пятницу объявило, что не хочет продолжать союз с канцлером Курцем и взамен требуют от его Австрийской народной партии предложить другую "безупречную кандидатуру" на должность премьер-министра.

В любом случае на вторник запланировано специальное заседание парламента, посвященное расследованию против Курца и обыскам в канцелярии и штаб-квартире его партии.

Напомним, прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.

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