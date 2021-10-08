Сидим дома и побеждаем
- 8.10.2021, 17:50
Пока режимчик что-то выдумывает, рабочие по всей стране готовятся к забастовке.
- Пока режимчик выдумывает новые налоги и штрафы (денег у них нет не смотря на то, что санкции «не работают»), рабочие по всей стране готовятся к забастовке. Волей-неволей в этот процесс втянуты все, даже ябатьки, пишет телеграм-канал «БОР».
Забастовка неминуема!
По этой причине хотелось бы напомнить как подготовиться к забастовке:
- находим единомышленников, готовимся вместе;
- откладываем деньги, желательно и в валюте, и в рублях, в связи с тем, что бастовать будут и работники банков;
- планируем, как мы останемся дома;
- закупаем продукты на 2-4 недели, в связи с тем, что бастовать будут и работники магазинов и рынков (подробнее об этом рассказывал фитнес-тренер Денис Гутковский);
- запасаемся медикаментами;
- делаем запас бытовых товаров;
- сидим дома и побеждаем!
Стачке быть.