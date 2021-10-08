Сидим дома и побеждаем 8.10.2021, 17:50

Пока режимчик что-то выдумывает, рабочие по всей стране готовятся к забастовке.

- Пока режимчик выдумывает новые налоги и штрафы (денег у них нет не смотря на то, что санкции «не работают»), рабочие по всей стране готовятся к забастовке. Волей-неволей в этот процесс втянуты все, даже ябатьки, пишет телеграм-канал «БОР».

Забастовка неминуема!

По этой причине хотелось бы напомнить как подготовиться к забастовке:

- находим единомышленников, готовимся вместе;

- откладываем деньги, желательно и в валюте, и в рублях, в связи с тем, что бастовать будут и работники банков;

- планируем, как мы останемся дома;

- закупаем продукты на 2-4 недели, в связи с тем, что бастовать будут и работники магазинов и рынков (подробнее об этом рассказывал фитнес-тренер Денис Гутковский);

- запасаемся медикаментами;

- делаем запас бытовых товаров;

- сидим дома и побеждаем!

Стачке быть.

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