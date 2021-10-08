Грибы в Германии по настоящее время заражены радиацией из Чернобыля 6 8.10.2021, 18:09

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Почти 95% всех образцов диких грибов до сих пор отмечаются радиоактивным загрязнением.

Почти 95% всех образцов диких грибов, которые были собраны в Германии за последние шесть лет - до сих пор отмечаются радиоактивным загрязнением вследствие Чернобыльской катастрофы. Однако, уровень загрязнения не превышает допустимые пределы.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Федерального управления по делам защиты прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), повышенная концентрация изотопов была обнаружена на юге Германии. Впрочем, уровень радиоактивного загрязнения 74 протестированных образцов не превышал допустимые пределы, которые равны 600 бекерелям на килограмм.

BVL отмечает, что дикие грибы подвергаются загрязнению гораздо дольше, чем другие продукты.

Отметим, что вследствие катастрофы на Чернобыльском реакторе - атмосфера загрязнилась тоннами ядерных отходов, которые распространились по всему контингенту.

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