Белорусские сигареты почти на 1,5 млн евро обнаружили литовские таможенники 7 8.10.2021, 18:15

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Фотофакт.

Нелегальную партию белорусских сигарет обнаружили литовские таможенники в пункте пропуска «Райгардас» в одном из грузовиков, следовавших из Беларуси. Стоимость контрабанды составила почти 1,5 млн евро, сообщает пресс-служба литовской таможни.

Белорусская фура везла, как было указано в документах, партию пиломатериалов. Поскольку древесина — одно из самых распространенных укрытий для контрабанды, было решено детально осмотреть груз. Подозрения подтвердились: в грузе был обнаружен тайник с сигаретами.

— Разгрузочные работы все еще продолжаются, но по имеющимся предварительным данным уже выявлено более 400 тысяч пачек белорусских сигарет «Minsk Superslims» и «NZ Gold Superslims», стоимость которых с учетом налогов составляет около 1,43 миллиона евро, — рассказали в литовской таможне.

Водитель задержан и арестован на месяц, ведется расследование.

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