Вместо Ширвиндта Театр сатиры возглавит худрук театра Джигарханяна 1 8.10.2021, 18:30

3,814

Александр Ширвиндт

Александр Ширвиндт объявил об уходе с должности 27 сентября.

Художественным руководителем Московского академического театра сатиры с 13 октября станет Сергей Газаров, худрук Московского драматического театра Армена Джигарханяна. Как сообщается на сайте правительства Москвы, он будет совмещать обе должности.

Прежним худруком Театра сатиры был Александр Ширвиндт. Он объявил об уходе с должности 27 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».