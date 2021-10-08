Поезд сбил коров под Осиповичами 10 8.10.2021, 18:34

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С пастухов взыскали 13 тысяч рублей.

Прокуратура Осиповичского района нашла виноватых в инциденте с коровами, который произошел майским вечером. Тогда рядом с деревней Верейцы пассажирский поезд столкнулся со стадом скота, погибло семь коров. Отвечать за это будут пастухи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Коровы находились в собственности ОАО «Авангард-Нива». Хозяйство заключило договор подряда на выпас стада с тремя пастухами. По договору, им нельзя было бросать животных без присмотра и перегонять через дороги, в том числе ж/д пути, вне специально установленных мест и в темное время суток. Установлено, что пастухи свои обязанности выполнили плохо, что и привело к гибели семи коров.

Ущерб сельхозорганизации оценен в 13 тыс. рублей. Пастухи сами его не выплатили, и прокурор в интересах хозяйства подал в суд иск, который был удовлетворен. Деньги с нерадивых пастухов взыщут, если они не обжалуют решение суда.

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