В РФ уничтожили более двух тонн томатов из Беларуси

В РФ уничтожили более двух тонн томатов из Беларуси12
- 8.10.2021, 19:01
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Автомобиль двигался в объезд официальных фитосанитарных постов.
7 октября в Смоленской области уничтожили 2,2 тонны томатов, ввезенных из Беларуси.
Автомобиль с товаром остановили, когда он двигался со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных постов. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы, в том числе фитосанитарные сертификаты. Перевозчика привлекли к административной ответственности, а помидоры уничтожили на полигоне ТБО «путем захоронения после предварительного измельчения», сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.