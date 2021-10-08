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В РФ уничтожили более двух тонн томатов из Беларуси

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  • 8.10.2021, 19:01
  • 2,866
В РФ уничтожили более двух тонн томатов из Беларуси

Автомобиль двигался в объезд официальных фитосанитарных постов.

7 октября в Смоленской области уничтожили 2,2 тонны томатов, ввезенных из Беларуси.

Автомобиль с товаром остановили, когда он двигался со стороны Беларуси в объезд официальных фитосанитарных постов. Водитель не смог предоставить сопроводительные документы, в том числе фитосанитарные сертификаты. Перевозчика привлекли к административной ответственности, а помидоры уничтожили на полигоне ТБО «путем захоронения после предварительного измельчения», сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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