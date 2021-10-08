Коллапс на белорусско-польской границе: очередь из фур растянулась почти на 20 км 4 8.10.2021, 19:05

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Сотни грузовиков не могут попасть на территорию ЕС в районе Бреста.

Сотни грузовиков не могут попасть на территорию Евросоюза в районе Бреста. Очередь растянулась от Тельмов до перехода Козловичи, а это почти 20 километров.

«Сегодня уже третьи сутки как я стою в этой очереди, за это время проехал быть может километра четыре», – рассказал «Белсату» один из водителей.

Собеседник «Белсата» говорит, что надеется пересечь границу хотя бы до конца недели, и отмечает, что подобное периодически случается.

Водители говорят, что медленно работают белорусские таможенники.

Тем временем пограничный комитет заявляет, что 7 октября проводилось обновление таможенного оборудования, что и привело к возникновению очередей из грузового транспорта на границе с Евросоюзом, и что с сегодняшнего дня проблема решается.

По информации пограничного комитета в сторону Польши очереди на КПП следующие: «Козловичи» – 500 большегрузов, «Брузги» – 150, «Берестовица» – 80.

Выехать в Литву через пункт пропуска «Каменный лог» пытаются водители 350 автомобилей, в «Котловке» очередь из 300 машин, в «Беняконях» и «Привалке» в очереди на выезд стоят более чем по 250 фур.

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