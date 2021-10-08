Смертность с COVID в России с начала года превысила 250 тысяч человек

Смертность с COVID в России с начала года превысила 250 тысяч человек3
- 8.10.2021, 19:31
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Из них 100 тысяч умерли в июле и августе.
В августе 2021 года в России умерли 49 389 человек, которые на момент смерти болели COVID-19, — это на 3% меньше уточненного июльского показателя смертности с коронавирусом в 51 044 умерших, который является рекордным за все время пандемии в России.
Об этом в пятницу, 8 октября, в ежемесячном оперативном отчете по естественному движению населению сообщил Росстат.
Всего с начала года смертность среди заболевших коронавирусом превысила 250 тыс. человек против 163,3 тыс. за весь прошлый год, передает РБК