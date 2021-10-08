Товары из зарубежных интернет-магазинов подорожают на 20%? 15 8.10.2021, 19:34

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Интернет-магазины в Беларуси хотят обложить налогом на добавленную стоимость.

Зарубежные интернет-магазины (Wildberries, AliExpress, Ozon и т.д.) в Беларуси хотят обложить налогом на добавленную стоимость. Это предусматривает новая редакция Налогового кодекса, которая появилась на сайте Минфина. Стандартная ставка НДС в Беларуси — 20%. Неужели именно на 20% могут подорожать товары?

На сегодняшний день белорусские магазины платят НДС при продаже товаров. Иностранные интернет-магазины при электронной дистанционной их реализации не являются плательщиками НДС. Нововведение направлено на "выравнивание условий налогообложения НДС товаров". Но как это будет реализовываться, непонятно.

Поправки в Налоговый кодекс могут начать действовать с 1 июля 2022 года.

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