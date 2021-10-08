Головченко признал ущерб от пожара на новой установке «Нафтана» 3 8.10.2021, 19:45

5,608

Пожар случился 28 сентября.

Лукашенковский премьер-министр Роман Головченко посетил «Нафтан» и потребовал завершить пуск установки замедленного коксования до конца года. 28 сентября на ней произошел пожар.

«В конце сентября произошла нештатная ситуация при проведении пусконаладочных работ. Как известно, она не повлекла за собой никаких последствий. Штатно сработали все системы защиты, которые встроены, условно говоря, в эту систему. Четко отработали сотрудники МЧС, локализовали, значит, выход этой смеси топливной и ликвидировали возгорание«, — сказал он.

Лукашист признал наличие определенного ущерба. Он допускает ошибку проектирования или некачественное исполнение работ.

«Определенный ущерб нанесен, сейчас проводятся, ну во-первых, в условленном порядке следственные действия по выяснению окончательных причин, какая именно техническая неполадка привела к таким последствиям: то ли это ошибка на стадии проектирования, то ли уже при проведении работ что-то было сделано некачественно. Этим занимаются компетентные специалисты. Во-вторых, сейчас необходимо полностью оценить, какие повреждения были нанесены. Объем их не такой большой, мы сегодня подробно все обсудили, руководство завода доложило об этом. Пока еще обследование до конца не закончено. Надеются завершить это в ближайшее время для того, чтобы полностью уже сверстать новый график устранения этих дефекто и выхода опять уже на проведение пусконаладочных работ», — сказал ябатька.

Головченко сказал, что установка должна быть запущена до конца года, а сроки выхода на проектную мощность сокращены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».