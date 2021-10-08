В Беларуси чиновники начали принудительную вакцинацию 6 8.10.2021, 20:05

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Ябатьки признали, что ситуация с коронавирусом сложная.

Глава Минздрава Дмитрий Пиневич призвал соблюдать социальную дистанцию и делать прививки. В свою очередь Наталья Кочанова, согласно источникам «Белсата», приказала, чтобы во всех учебных заведениях была стопроцентная вакцинация. Подобные приказы отданы и другим учреждениям и предприятиям страны.

Ежедневно официально Минздрав сообщает почти о 2 тысячах новых случаев заболевания ковидом. Врачи в больницах считают, что на самом деле цифра не отражает реальной картины. По подсчетам медиков, ежедневно только в Минске выявляют около 6 тысяч новых случаев заболеваний. Лиц, которые переносят болезнь в легкой форме, направляют на лечение домой, тяжелые случаи лечатся в больницах, но мест начинает не хватать.

В такой ситуации медики призывают делать прививки, сохранять социальную дистанцию, носить маски. В Могилеве появилось решение местных властей, по которому проезд в общественном транспорте разрешается только при наличии надетой маски. На некоторых предприятиях людям выписывают премии за сделанную прививку. Но политика пряника работает не всегда, обычно используется плетка.

По словам читателей «Белсата», особенная волна принудительной вакцинации началась в учреждениях образования. Кочанова отдала приказ, чтобы показатель вакцинации в сфере образования был в пределах 100 %. И этот приказ начали выполнять.

«Живу в Ганцевичах Брестской области. От всех организаций, связанных с образованием, требуют обязательную вакцинацию. Требования исходят непосредственно от руководства Ганцевичского района. Увольнение либо вакцинация. Шесть месяцев после тго, как перенес COVID, не показатель, всех массово загоняют на вакцинацию. Никто не хочет слушать о противопоказаниях, антителах и так далее. Город маленький, работы у людей нет, выхода, получается, также. Приходится поддавать свой организм опасности, вводя незарегистрированные ВОЗ препараты», – пишет читатель «Белсата».

Такая же ситуация в школах Оршанского района. В музыкальном колледже имени Солертинского в Витебске администрация вообще сообщила коллективу, что тех, кто не сделает прививки, уволят.

Принудительная вакцинация

Похожая ситуация и на других предприятиях. По словам читателей «Белсата», на Давид-Городокском электромеханическом заводе руководство приказало всем работникам сделать прививки. Если кто-то отказывается, грозят не подписать заявления на отпуск.

Работникам «Минскгаза», которые отказываются делать прививку, также угрожают не предоставить материальной помощи, а в последнее время звучит предупреждение, что людям не продлят контрактов. Лишают премий тех, кто не вакцинировался и на Минском вагоноремонтном заводе. Размер премии на предприятии составляет около 250 рублей. Поэтому половина коллектива сделала прививку от коронавируса, чтобы получить дополнительные деньги.

Что касается работников МЧС, читатели сообщают, здесь нет какого-то пряника, а просто требование и шантаж с угрозами, чтобы спасатели сделали прививки.

Чиновники требуют вакцинации сейчас не только на государственных предприятиях. На Минщине главные врачи поликлиник звонят руководителям частных фирм и спрашивают, почему они и их работники не делают прививки.

Выбор без выбора

Тем временем многие белорусы не хотят вакцинироваться из-за отсутствия выбора. В больницах в наличии только российский «Спутник V» и китайская вакцина.

«Мы ждем вакцины «Pfizer» или другой из Европы, тогда и сделаем прививку. У нас много друзей и родственников живут в Европе, но чтобы туда выезжать, российская вакцина не подходит. И мы ей не доверяем, если честно», – пишут читатели «Белсата».

Читатели возмущаются: сейчас у людей просто нет выбора. Руководство заявляет: увольнение или вакцинация. Уже сейчас на некоторых предприятиях тех, кто не сделал прививки, отправляют в отпуск «за свой счет».

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