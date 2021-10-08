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Сергей Тихановский в письме маме рассказал, как правильно переводить «сленг» пропагандистов

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  • 8.10.2021, 20:27
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Сергей Тихановский в письме маме рассказал, как правильно переводить «сленг» пропагандистов

Белорусский лидер также написал ироничное стихотворение.

Сергей Тихановский рассказал в письме своей маме, как правильно переводить "сленг" пропагандистов:

Если говорят "тварь" – значит это достойный человек, герой.

Если "полный отморозок" – значит выдающийся человек.

Если "продался за миллион" – значит бескорыстный человек и заслуживает награды.

Если говорят, что "должен сдохнуть в тюрьме" – значит ему нужно поставить памятник при жизни.

И ввиду этого, Сергей написал стихотворение:

"Прости, мать, плохо воспитала ты меня

Я тварь, я полный отморозок и свинья.

Я майданутый, шелудивый. Вот,

Родился у тебя мордоворот.

Ну почему не научила ты меня,

Что быть преступно добрым мне нельзя.

Откуда же мне было знать,

Что стану я преступно сострадать?

И в камере один сижу в тюрьме.

Свидания не разрешают мне.

Теперь меня осудят за слова,

Ведь был преступно справедливым я.

Преступно честным я пытался быть,

Ведь я мечтал в стране для жизни жить.

И нечего сказать мне им в ответ,

Попросит прокурор 15 лет.

Зачем в этой стране ты родила меня?

Здесь тварь я, отморозок и свинья.

А может быть, не знала ты сама,

Что так извращена наша страна?"

Поддержать политзаключенного можно по адресу:

Гомель, СИЗО-3, 246003, ул. Книжная, 1А, Сергею Тихановскому.

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