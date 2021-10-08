Сергей Тихановский в письме маме рассказал, как правильно переводить «сленг» пропагандистов

Сергей Тихановский в письме маме рассказал, как правильно переводить «сленг» пропагандистов2
- 8.10.2021, 20:27
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Белорусский лидер также написал ироничное стихотворение.
Сергей Тихановский рассказал в письме своей маме, как правильно переводить "сленг" пропагандистов:
Если говорят "тварь" – значит это достойный человек, герой.
Если "полный отморозок" – значит выдающийся человек.
Если "продался за миллион" – значит бескорыстный человек и заслуживает награды.
Если говорят, что "должен сдохнуть в тюрьме" – значит ему нужно поставить памятник при жизни.
И ввиду этого, Сергей написал стихотворение:
"Прости, мать, плохо воспитала ты меня
Я тварь, я полный отморозок и свинья.
Я майданутый, шелудивый. Вот,
Родился у тебя мордоворот.
Ну почему не научила ты меня,
Что быть преступно добрым мне нельзя.
Откуда же мне было знать,
Что стану я преступно сострадать?
И в камере один сижу в тюрьме.
Свидания не разрешают мне.
Теперь меня осудят за слова,
Ведь был преступно справедливым я.
Преступно честным я пытался быть,
Ведь я мечтал в стране для жизни жить.
И нечего сказать мне им в ответ,
Попросит прокурор 15 лет.
Зачем в этой стране ты родила меня?
Здесь тварь я, отморозок и свинья.
А может быть, не знала ты сама,
Что так извращена наша страна?"
Поддержать политзаключенного можно по адресу:
Гомель, СИЗО-3, 246003, ул. Книжная, 1А, Сергею Тихановскому.