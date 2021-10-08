Иван Яковина: Луканомика подыхает 8.10.2021, 20:38

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На приказы диктатора она уже не очень реагирует.

Экономике Беларуси загнали несколько ножей в спину и грудь, и на приказы своего диктатора она уже не очень реагирует. По большому счету, она подыхает, пишет обозреватель «Нового времени» Иван Яковина.

Я вчера ради интереса почитал раздел Экономика белорусского официального агентства БелТа. И что же я оттуда узнал. Дефицит бюджета в Беларуси, оказывается, за год вырос почти в два раза. С 1 января 2022 вводятся новые налоги на квартиры. Кроме пенсионеров и военнослужащих, каждый хозяин квартиры (и естественно, всяких ментов) будет обязан платить в районе $20 своему государству любимому. Вводятся обязательные кассовые аппараты практически на все виды деятельности. Самозанятые люди будут обязаны их подключать за деньги к системам обслуживания, ремонта и чего-то там еще. Кроме того, повышается подоходный налог с 16 до 20% не у всех. А у многих категорий граждан. К тому же, там еще внезапно и возник дефицит картошки.

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