Yahoo News Japan: Японский премьер выдвинул России ультиматум 1 8.10.2021, 20:48

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Мирный договор с Россией — хорошо, но сначала — все острова.

7 октября состоялся первый телефонный разговор между вновь избранным премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом России Путиным, пишет Yahoo News Japan.

В ходе него стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать двусторонние переговоры по заключению между странами мирного договора на основе ранее достигнутых между лидерами обоих государств договоренностей.

В ходе разговора премьер Кисида изложил точку зрения, по которой приоритет в двусторонних отношениях должен быть отдан решению проблемы территориальной принадлежности всех четырех северных островов (так в Японии называют четыре российских острова Южно-Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. — Прим.).

Стороны продемонстрировали готовность к проведению в скором времени личной встречи.

Премьер-министр Кисида заявил, что «подтвердил российскому руководителю свою готовность к решительному проведению двусторонних переговоров на основе ранее достигнутых между двумя странами договоренностей».

Когда ему был задан вопрос о том, что в совместной Советско-японской декларации 1956 года «ясно прописан только возврат двух островов — Хабомаи и Шикотана», премьер Кисида заявил: «Мы будем вести с Россией переговоры по мирному договору, твердо занимая позицию на принадлежность Японии всех четырех островов. В этом отношении наш курс остается неизменным».

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