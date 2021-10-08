В Норвегии договорились сформировать правительство меньшинства 8.10.2021, 21:06

Лидер Рабочей партии станет премьер-министром.

Рабочая партия Норвегии и Центристская партия договорились сформировать правительство меньшинства после переговоров, которые продолжались около месяца. Об этом сообщает газета Aftenposten в пятницу, 8 октября.

Лидер Рабочей партии Йонас Гара Стере станет премьер-министром на следующей неделе и заменит консервативного премьер-министра Эрну Сольберг, которая после поражения на выборах заявила, что планирует уйти в отставку.

Новое правительство представит подробный программный документ 13 октября, а на следующий день представят новый состав Кабинета министров.

У нового правительства будет 76 депутатов в парламенте из 185. Ему придется вести переговоры в парламенте по любым представленным ими предложениям, в том числе по бюджетным расходам.

Напомним, Рабочая партия, Центристская партия и социалисты получили большинство мест на парламентских выборах в Норвегии 13 сентября, но не смогли преодолеть разногласия.

Правительство меньшинства является обычным явлением в Норвегии. Эрна Сольберг руководила страной в таких условиях в течение большей части своего восьмилетнего премьерства.

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