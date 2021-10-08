«Все водители накалены до предела» 8.10.2021, 21:37

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Дальнобойщики сообщают об очередях на границе.

На выезда из Беларуси в ЕС образовались очереди. По данным с сайта Госпогранкомитета, выезда ожидают почти 2,8 тысячи фур. Самая напряженная обстановка — на литовском и польском направлениях. К примеру, в пункте пропуска «Козловичи», по данным ведомства, в очереди насчитывается больше 500 фур, а в «Котловке» — больше 370. «Сегодня с утра очередь вообще не движется», — возмущенно сообщил Zerkalo.io белорусский дальнобойщик Юрий. Мужчина уже третьи сутки стоит в «колейке» перед пунктом пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе.

— Я приехал к «Котловке» в среду, 6 октября, около 10.00. Передо мной было машин сто. Коллеги сообщили, что на таможне проблемы с компьютерами, поэтому «колейка» практически не движется. Говорят, это связано с электронными пломбами, — рассказал дальнобойщик.

По словам Юрия, ночью со среды на четверг по живой очереди прошло всего семь фур. Сегодня очередь, по утверждению водителя, вообще не движется.

— Здесь все уставлено машинами, накопители полные. Коммерсанты во всю развозят обеды и предлагают нам. Мужики злые, все накалены до предела.

Юрий говорит, что такая же ситуация на въезд в Беларусь, причем, не только на Котловке, но и на других пунктах пропуска.

Возможно, это связано с профилактическими работами на серверах Минской центральной таможни. ГПК Беларуси сообщал, что возможны замедления в совершении таможенных операций в республиканских и ведомственных пунктах таможенного оформления. Ведомство просило учитывать данную информацию при планировании пересечения границы Беларуси.

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