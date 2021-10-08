Названы номинанты на «Золотой мяч» 8.10.2021, 22:01

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Церемония вручения награды состоится в Париже 29 ноября.

France Football опубликовал список номинантов на премию лучшему футболисту мира 2021 года «Золотой мяч». В него вошли Лионель Мессии и Криштиану Роналду, передает РБК.

Всего в списке 30 человек:

Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)

Н'Голо Канте («Челси», Франция)

Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд, Норвегия)

Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия)

Мэйсон Маунт («Челси», Англия)

Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия)

Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен», Италия)

Карим Бензема («Реал», Франция)

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия)

Николо Барелла («Интер», Италия)

Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия)

Педри («Барселона», Испания)

Лука Модрич («Реал», Хорватия)

Джорджо Кьеллини («Ювентус», Италия)

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия)

Неймар (ПСЖ, Бразилия)

Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)

Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)

Симон Кьер («Милан», Дания)

Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

Жоржиньо («Челси», Италия)

Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет)

Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания)

Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия)

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)

Жерар Морено («Вильярреал», Испания)

Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Луис Суарес («Атлетико», Уругвай)

Торжественная церемония вручения награды состоится 29 ноября в Париже. Месси рекордные шесть раз получал «Золотой мяч», у Роналду пять наград. В прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса, в 2019-м приз получил Месси.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. С 1956 по 2006 год вручение приза происходило путем голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. С 2010 года награда присуждалась совместно с ФИФА. С 2016 года France Football снова вручает «Золотой мяч» отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года.

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