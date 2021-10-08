В Минске штрафовали за маски на руках или спущенные ниже носа 21 8.10.2021, 22:07

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Оштрафованы десять руководителей частных транспортных компаний.

За несоблюдение санитарных правил в Минске наказали десять руководителей частных транспортных компаний, сообщает minsknews.by. Всего штрафы составили почти 8 тысяч рублей. Проверку в сентябре устроили специалисты Центра гигиены и эпидемиологии, а также госпредприятия "Столичный транспорт и связь". Под неё попали 87 маршруток 13 частных транспортных компаний, занимающихся перевозками пассажиров.

В 21 маршрутке выявили нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Какие именно? Водители и пассажиры или не использовали защитные маски, или неправильно их использовали: спускали ниже носа, носили на подбородке или даже на руках.

Можно предположить, что в октябре подобные проверки будут проводить чаще. Как известно, с 9 октября в Беларуси вводится обязательный массочный режим.

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