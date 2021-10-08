Microsoft: Россия причастна к крупнейшему проценту кибератак в мире 8.10.2021, 22:15

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За последний год РФ причастна к 58% всех кибератак.

Microsoft поделилась новым докладом, который посвящен хакерским атакам по всему миру. За последний год Российская Федерация причастна к 58% всех кибератак.

Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Microsoft.

"Лидерские места" с Россией разделили:

Северная Корея-23%;

Иран - 11%;

Китай-8%.

Согласно данным аналитиков, российские хакеры за последний год стали значительно активнее. В частности, упоминается деятельность группы Nobelium, которую обвиняют в атаке на ряд компаний в 36 странах мира. Вероятно, она также причастна и к взлому SolarWinds, из-за которой пострадали организации 30 стран.

Эффективность кибератак выросла на 11 процентов. Всего год назад процент успеха был равен 21, а уже сегодня - 32.

Как отмечает Microsoft, за последний год от Nobelium пострадала и Украина. Количество атак возросло до 1200 случаев. Украина, со своей стороны, занимает второе место по количеству атак в ее сторону - 19%, первое же место принадлежит США 46%.

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