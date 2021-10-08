На уборке картофеля в Лидском районе произошла драка лицеистов

На уборке картофеля в Лидском районе произошла драка лицеистов10
- 8.10.2021, 22:24
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Один из них госпитализирован.
В середине сентября учащихся одного из лицеев Лиды отправили убирать картофель, пишет «Лідская газета».
На поле возникла ссора: один из парней сделал замечание одногруппникам, мол, они плохо работают. В ответ трое подростков повалили парня на землю, после чего один из них ударил одногруппника ногой по голове.
Пострадавший был госпитализирован в лидскую больницу. По факту драки ведется проверка.