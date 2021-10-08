Илон Маск рассказал о своей мечте 8.10.2021, 22:41

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Илон Маск

Что хочет создать глава Tesla и SpaceX?

Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился своей мечтой. Он признался в своем Twitter-аккаунте, что хотел бы заняться разработкой электрического самолета.

Маск рассказал о желании создать сверхзвуковой электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой. Однако он подчеркнул, что в данный момент он не способен выделить время этой разработке.

«Я бы так хотел создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой, но если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется», — ответил Маск на вопрос одного из своих подписчиков, чем бы он хотел заняться в дальнейшем.

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