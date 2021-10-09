«Лукашенко ел бутерброд, который валялся в грязи и был покусан собакой» 11 9.10.2021, 8:22

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Диктатор окончательно сошел с ума.

Экономические выводы Лукашенко "блистательны". Он заявил, что контроль нужно подкреплять контролем, а потом этот контроль, подкрепленный контролем, нужно еще и усилить, пишет телеграм-канал CYNIC.

Механизм повышения цен в Беларуси Лукашенко назвал таковым: во время пандемии страны массово печатали евро и доллары. Где и когда - не уточняется, хотя "станок" был включен самим Лукашенко, поэтому "новеньких белорусских рублей" сейчас полно.

А дальше инфляция от напечатанных денег по принципу какого-то "облака" распространилась по планете. В том числе достигла и Беларуси, поэтому Сашка предложил усиленный контроль, подкрепленный контролем, а потом еще и усиленный, еще раз проконтролировать, чтобы сдержать цены.

Технология искусственного сдерживания цен дает всегда один результат - гиперинфляцию в перспективе. Чтобы этой гиперинфляции не произошло, мировая инфляция должна отклониться так, чтобы с учетом "государственного сдерживания" получился результат, который был бы средне арифметически равен инфляции, которая была во время начала политики сдерживания.

Сдерживать цены, особенно те, которые объявил Лукашенко - газовые и нефтяные, - невозможно, поскольку все остальные цены привязаны к энергетике. При повышении цен на нефть на мировом рынке невозможно сдержать внутри государства цены на продукты питания просто потому, что цена нефти формирует цену бензина, а бензином эти продукты транспортируются. Поэтому в итоге получается, что сдерживание цены делает невыгодным продажу, потому что производственные издержки превысят теоретические прибыли.

Но Лукашенко говорит о массовой инфляции на все товары при еще большем темпе инфляционного роста газа и нефти. А то есть издержки возрастают лавинообразно, а цена, в соответствии с государственным контролем, остается прежней, поэтому возникает феномен, когда производить и продавать товар банально убыточно, потому что максимум, установленный режимом, даже не способен перекрыть затраты на производство товара, не говоря еще о зарплатах, налогах и так далее.

Самое страшное, что эту грандиозную программу Лукашенко начал читать с листочка (!), а это значит, что такую программу ему подготовили его советники.

Потом Лукашенко рассказал, что он в детстве ел бутерброд с сахаром и водой, который валялся в грязи и был покусан собакой. Результат "еды с пола" и после собаки - налицо. Не ел бы - не был бы похож на "Стража" из The Evil Within.

В то же время режим производит эскалацию на границе, обстреливая польскую сторону холостыми патронами. Это по-прежнему является необъявленной войной, но банальная цепочка переступил через границу - кинул банку через границу - провел мигранта через границу - кинул труп мигранта на границе - кинул муляж гранаты через границу - обстрелял польскую границу холостыми указывает на то, что далее пойдет прорыв границы и обстрел границы настоящими патронами.

Главарь Беларуси - это международный террорист. Это новый Усама Бен Ладен. И на его действия нужно реагировать точно так, как реагировали на исламских террористов. Копье Нептуна пора снимать с американской стены. Эскалация войны - вопрос времени и пропущенных приемов пилюль.

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