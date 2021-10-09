Сербские СМИ: Между Лукашенко и Каричами «тыква треснула» 6 9.10.2021, 8:42

9,112

Стали известны новые подробности о бизнесе попавших под санкции друзей диктатора.

«Лукашенко выгнал Карича из квартиры, позволил ему только забрать вещи!». С таким заголовком вышло сербское издание «Srpski Telegraf». Жена магната, Миланка Карич, выступила с опровержением.

По информации republika.rs, представитель известной бизнес-династии, магнат Боголюб Карич, который вместе с братьями с середины 2000-х развивал в Беларуси строительные проекты через семейную компанию Dana Holdings, «попал в кризис».

«Его мегаломанские рабочие места в Беларуси и Казахстане закрываются. Из Минска они (семья) вернулись только с личными вещами, косметикой и обувью», – утверждают сербские журналисты.

По данным издания, между Лукашенко и Каричем отношения обострились («словно тыква треснула») до такой степени, что у сербского магната якобы даже конфисковали недвижимое имущество, в том числе квартиру.

Издание напоминает о тесных связях между Лукашенко и Каричами, которые удобно устроились в Беларуси после того, как довольно долго в Сербии прокуратура расследовала их коммерческую деятельность.

– Но серьезные проблемы продолжаются, особенно с прошлого года, когда Лукашенко пошел на шестой президентский срок, хотя его политические оппоненты и правительства западных стран заявляют, что выборы были явно сфальсифицированы, – отмечает «Srpski Telegraf».

По данным издания, семья магнатов, привыкшая к роскоши, серьезно опасается потерять свои деньги – особенно с тех пор, как в декабре 2020 года ЕС наложил санкции на Dana Holdings за поддержку тесных отношений с Александром Лукашенко. Вскоре после этого одна из компаний холдинга, объявила о том, что входящие в холдинг застройщики «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» завершают в Беларуси деятельность по строительству и привлечению инвестиций.

По данным сербских СМИ, все это поставило под угрозу империю Каричей в мире недвижимости, у которой на начало прошлого года в разработке находилось более 7 миллионов квадратных метров проектов в Беларуси и Казахстане, включая «Минск Мир», а рыночная стоимость этих проектов по завершении оценивается в 13 миллиардов долларов.

Сейчас, пишет «Srpski Telegraf», бизнес фактически остановился, а средства заблокированы. К тому же, если вначале Боголюб Карич делил прибыль от девелоперских проектов в основном между членами семьи, то позже «Лукашенко отреагировал, спросил, планирует ли он серьезно задуматься, продолжать работать, платить зарплату всем сотрудникам, а не только своей семье... Прогресса не было».

«Тем временем Каричи один за другим начали покидать Беларусь, поэтому хотели привезти мебель, произведения искусства. Однако этого не разрешили, позволили забрать только одежду», – сообщает издание.

Впрочем, в конце прошлого года, напоминают журналисты, Каричи провернули маневр по выходу из-под санкций. Когда ЕС включил Dana Holding в санкционный «черный список» за поддержку режима ради личной выгоды, выяснилось, что всего несколькими днями ранее множество строительных фирм были исключены из холдинга в Беларуси, а их новым владельцем стала компания, зарегистрированная в ОАЭ.

Жена магната, Миланка Карич, назвала публикацию издания «дезинформацией» и в качестве доказательства, что компании ее мужа работают без проблем, прислала журналистам 58-секундное видео, якобы из Минска, на котором видны краны и экскаваторы, производящие строительные работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».