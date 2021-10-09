Как выглядит топ-6 квартир в Минске на «вторичке» до $40 тысяч 9.10.2021, 8:50

1,814

Для тех, у кого ограничен бюджет.

Ценник на жилье на вторичном рынке в Минске начал постепенно снижаться. Это происходит на фоне роста предложений по продаже.

Сайт zerkalo.io составил подборку бюджетных вариантов на вторичном рынке столичного жилья.

На улице Передовая продают однокомнатную квартиру 29,6 квадратных метров общей площади (жилая — 17,9). Ценник — 35,5 тысячи долларов. Есть балкон.

Полы в квартире дощатые, установлены стеклопакеты. 5-этажный кирпичный дом 1970 года постройки. Квартира расположена на последнем этаже.

Однушка в Шабанах

Однокомнатную квартиру в микрорайоне Шабаны (ул. Бачило) продают за 35,9 тысячи долларов. Жилье находится в 9-этажном панельном доме, который построили в 1993 году. Общая площадь квартиры — 29,6 квадратных метра, жилая — 11,3. Жилье расположено на 2 этаже.

Квартира за 35,9 тысячи долларов. Фото с сайта агентства «Твоя столица»

В квартире выполнен косметический ремонт, установлены стеклопакеты. Межкомнатные двери — деревянные.

Хрущевка за 38 тысяч

На Казинца выставили на продажу однокомнатную квартиру в хрущевке за 38 тысяч долларов. Общая площадь — 32,7 «квадратов», а жилая — 17,2.

Установлены стеклопакеты ПВХ, на полу уложен паркет, в коридоре и на кухне — линолеум.

Однушка в Серебрянке

На проспекте Рокоссовского предлагают однокомнатную квартиру за 39,5 тысячи долларов. 4-этажный кирпичный дом сдан в эксплуатацию в 1962 году.

Общая площадь квартиры — 30,1 квадратных метра, а жилая — 17,53. В 2021 году был капитальный ремонт дома.

Однушка за 40 тысяч

На улице Фроликова предлагают однокомнатную квартиру за 40 тысяч долларов. Она расположена на 5 этаже девятиэтажного кирпичного дома, который был построен в 1973 году.

Общая площадь квартиры — 34 «квадрата», жилая — 17.

Еще одна «однушка» за 40 тысяч

Однокомнатную квартиру по такой цене предлагают на улице Ташкентская. Квартира находится на 5 этаже 9-этажного дома. Общая площадь — 31,7 квадратных метров. Дом после капитального ремонта, окна выходят во двор, большой балкон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».