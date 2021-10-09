Ищем профессионалов для работы на сайте «Хартия-97»
- 9.10.2021, 8:45
Сайт Charter97.org объявляет набор стажеров для журналистской работы в варшавском офисе редакции.
Обязательные условия:
— опыт работы в интернет-журналистике;
— знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории нашей страны;
— владение белорусским и русским языками (английский и польский — приветствуются);
— грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать.
В первую очередь будут рассматриваться претенденты, имеющие высшее образование.
Обязательное условие — проживание в городе Варшава. Не рассматриваем кандидатуры студентов, обучающихся на дневном отделении.
Стажеры, успешно прошедшие испытательный срок, могут рассчитывать на официальное трудоустройство.
Пишите на почту charter97@gmail.com