Высокие цены на газ в Европе и палка о двух концах 1 9.10.2021, 8:58

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Эксперты – о ситуации на рынке энергоносителей.

На открытии биржевых торгов в Европе цена на газ вновь подпрыгнула за отметку в 1200 долларов за тысячу кубов, сообщают СМИ в пятницу, 8 августа. Накануне стоимость топлива опускалась ниже тысячи долларов, а ранее достигала рекордных значений, поднимаясь выше 1900 долларов.

В ряде медиа временное снижение цен связали с недавним заявлением президента России Владимир Путин о готовности Москвы стабилизировать ситуацию на рынке энергоносителей и увеличить торговлю газом на бирже. По словам Путина, сегодняшний спекулятивный ажиотаж России ни к чему.

Между тем ряд европейских политиков напрямую обвиняли Кремль в намеренном сокращении поставок, что заметно усугубило кризис. Многие эксперты увязывают тактику Москвы с ее желанием ускорить ввод на полную мощность проекта «Северный поток-2», сообщает «Голос Америки».

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс на днях заявил, что Вашингтон, как и раньше, выступает против этого газопровода. «Мы по-прежнему считаем, что это геополитический проект Российской Федерации», – сказал Прайс.

По данным СМИ, «Газпром» уже обеспечивает больше трети потребностей Европы в газе.

Михаил Крутихин: «Таким образом российское руководство сопротивляется потере своей роли как поставщика ископаемого энергоносителя»

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин считает, что цены вверх на газовом рынке загоняли своими действиями «Газпром» и информагентства, поставляющие паническими сообщения. При этом, по его мнению, сливки снимали спекулянты. «Когда «Газпром» объявил, что не собирается заключать новые контракты на дополнительные объемы газа для Европы, сразу возник вопрос, с чего бы это, почему коммерческая компания отказывается от поставок по столь привлекательной для себя цене? – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Понятно, что тут возобладала другая цель: не получить прибыль на рынке, что было бы вполне естественно, а взять Европу на испуг. И «Газпром» ради этого совершенно сознательно нанес себе финансовый ущерб. Президент Путин затем в своем выступлении это косвенно подтвердил, сказав, что вы там, в Европе, поторопились со своей декарбонизацией (комплексом мер, направленных на снижение количества выбросов парниковых газов, образующихся в процессе сжигания ископаемого топлива – В.В.) и «зелеными» программами…»

Фактически, если посмотреть на всю картину, то мы увидим газовую войну, утверждает аналитик. По его оценке, Москва, недовольная тем, что в Европе принимаются программы отказа от природного газа, начала наступление на этом фронте: «Смысл действий российской стороны такой: давайте мы сейчас «подморозим» Европу, не выделяя ей дополнительный газ, пусть они как следуют померзнут зимой, потом приползут к нам на коленях и попросят нам об одолжении – на тех условиях, которые определит «Газпром». Таким образом российское руководство сопротивляется потере своей роли как поставщика ископаемого энергоносителя. А все остальное – уже эпизоды в этой войне».

Так что те эксперты, которые говорят, что Путин взял в заложники Европу, недалеки от истины, констатировал Михаил Крутихин. «Потому что в Европе невозможно добиться солидарности в отношении санкций против того же «Газпрома», не говоря уж про Россию в целом, – пояснил он. – Некоторые страны, очень зависящие от «Газпрома», готовы пойти на что угодно, лишь бы не разозлить Кремль. Европа расколота, политически слаба против России, и Путин прекрасно этим пользуется».

Как в дальнейшем поступит Европа и продолжит ли Россия свой нажим, мы увидим довольно скоро, но Москва своими действиями просто толкает страны ЕС к переходу на альтернативные источники энергии, резюмировал аналитик.

Максим Блант: «Газпром» всегда был своеобразным департаментом министерства иностранных дел»

В свою очередь экономический обозреватель Максим Блант заметил, что с формальной точки зрения Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, если не брать контракт с Венгрией, в соответствии с которым газ будет транспортироваться в обход Украины. «Другое дело, что, когда ситуация, начиная с августа, стала накаляться в связи с тем, что газовые хранилища в Европе оказались недостаточно заполнены, «Газпром», конечно, мог законтрактовать дополнительные объемы для прокачки через территорию Украины, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Но он этого не делал, причем сознательно. Отчасти это продиктовано желанием усилить давление на европейский регулятор, чтобы побыстрее сертифицировать и запустить в строй вторую ветку “Северного потока-2”».

В результате дело дошло до паники, а «Газпром» сидел и наблюдал за происходящим, ничего не предпринимая, напомнил Максим Блант. По его словам, безусловно, и Путин, и многие российские провластные обозреватели очень порадовались возникшей ситуации. «Но винить только «Газпром» в коллапсе на газовом рыке было бы неправильно, – полагает он. – Потому что даже от одной, пусть и очень крупной компании, не все зависит. Тут сложилось довольно много других факторов. Вот сейчас Путин выглядит, как рыцарь на белом коне, который своими заявлениями спас Европу от энергетического коллапса. Но на самом деле обстоит сложнее и не так, это преподносят российские пропагандисты. Рынок ориентируется совсем не на то, что сказал или не сказал Путин, сделал или не сделал “Газпром”».

Притом в результате получается, что чем выше цены на энергоносители, тем оказывается выгоднее заниматься альтернативной возобновляемой энергетикой, подчеркнул экономический обозреватель.

«На мой взгляд, «Газпром» всегда был своеобразным департаментом министерства иностранных дел, – продолжил он. – Начиная с 90-х годов, газовый вентиль всегда был последним аргументом внешней политики Москвы, и сейчас эта линия продолжается. Просто в этот раз все должно было сложиться, чтобы этот аргумент сработал. Условно говоря, год назад такое было бы невозможно. Нарочитый отказ «Газпрома» от того чтобы прокачивать чуть больше газа через Украину, как бы то ни было стал последней каплей, переполнившей бочку».

Но это отнюдь не универсальный действенный инструмент на все времена, уверен Максим Блант. Европа теперь еще активнее будет принимать усилия, чтобы обеспечить свою энергонезависимость от такого ненадежного поставщика, как «Газпром», заключил он.

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