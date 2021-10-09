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Нелегальные мигранты разбредаются по Беларуси

  • 9.10.2021, 9:04
  • 6,098
Нелегальные мигранты разбредаются по Беларуси

Видеофакт.

Такую картину можно встретить теперь на белорусских дорогах: в приграничных районах нелегалы ищут не то саму границу, не то просто кочуют по Беларуси в поисках лучшей жизни или более удобного места для незаконного перехода в ЕС.

Видео снял вчера подписчик телеграм-канала «Беларусь головного мозга» возле деревни Подлипки (Гродненский район, Гродненская область) на границе с Польшей.

Подписчик сообщает, что мигрант бродил буквально в 500 метрах от погранзаставы.

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