Нелегальные мигранты разбредаются по Беларуси
- 9.10.2021, 9:04
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Видеофакт.
Такую картину можно встретить теперь на белорусских дорогах: в приграничных районах нелегалы ищут не то саму границу, не то просто кочуют по Беларуси в поисках лучшей жизни или более удобного места для незаконного перехода в ЕС.
Видео снял вчера подписчик телеграм-канала «Беларусь головного мозга» возле деревни Подлипки (Гродненский район, Гродненская область) на границе с Польшей.
Подписчик сообщает, что мигрант бродил буквально в 500 метрах от погранзаставы.