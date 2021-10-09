«Узурпатор бьется в истерике как рыба о землю»1
- 9.10.2021, 9:13
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Стачке поможет прекратить его агонию.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением читателя о важности общенациональной забастовки:
— Загнанный в угол узурпатор бьется в истерике как рыба о землю. Давайте прекратим его агонию и поможем всей страной покинуть незаконно удерживаемый пост. Сила белорусских рабочих в единстве и солидарности.
Поэтому у нас все получится. В один день мы сложим инструмент, уйдем домой и в течении какого-то времени просто останемся дома, со своими близкими.
Они же пускай сами попробуют работать в созданными ими же условиях. Когда нет обеспечения техники безопасности. Нет мер безопасности по COVID-19. И уж тем более, когда нет достойной оплаты труда. Нам незачем горбатиться и рисковать своим здоровьем ради назначенцев и холуев. Наши требования неизменны с прошлого года, время требовать их исполнения.