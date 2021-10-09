Попробуй, догони!

Ну что, путинские задиры, чем ответите?

Соединенные Штаты начинают испытания боевого авиационного лазера, разработанного компанией Lockheed Martin.

Сообщается, что он позволит бороться с различными ракетами с инфракрасным наведением, переносными и стационарными зенитными ракетными комплексами, беспилотниками и системами наблюдения.

Ну что, путинские задиры, чем ответите?

Пора бросаться в погоню?

Гонка вооружений как она есть.

Вот цена Крыма, войны с Украиной, вызывающей политики в отношении стран Запада. И все это вместо взаимного разоружения и сотрудничества.

Теперь, в 2021 году, слова «разоружение» и «сотрудничество со странами Запада» звучат как что-то нереальное, какая-то фантастика, без следа исчезнувшее прошлое.

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