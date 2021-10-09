Шок: названы официальные цены iPhone 13 и iPhone 13 Pro в Беларуси 3 9.10.2021, 9:36

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Старт продаж запланирован на 15 октября.

Официальный старт продаж iPhone 13 и iPhone 13 Pro в Беларуси запланирован на 15 октября. В пятницу, 8 октября, стали известны цены аппаратов.

Обычный iPhone 13 (128 ГБ) стоит 2999 рублей, модель на 256 ГБ — 3399 и на 512 ГБ — 4099 рублей. Миниатюрный iPhone 13 mini с такими же объемами хранилища оценили соответственно в 2699, 2999 и 3799 рублей, пишет Onliner.

Старшие Pro-версии — дороже. Так, iPhone 13 Pro стартует с отметки 3799 рублей (128 ГБ), далее следуют модификации за 4099 (256 ГБ), 4899 (512 ГБ) и 5599 (1 ТБ) рублей. Увеличенный iPhone 13 Pro Max оценивается соответственно в 4099, 4499, 5299 и 5999 рублей за версии с аналогичными хранилищами.

Но во время предзаказа могут действовать особые условия по стоимости аппаратов, пишет 015.by, у каждого из официальных реселлеров они слегка различаются. Для примера: в сети магазинов i-Store (со статусом Apple Premium Reseller) iPhone 13 (128 ГБ) временно отдают за 2799, iPhone 13 mini (128 ГБ) — за 2499, iPhone 13 Pro (128 ГБ) — за 3599, iPhone 13 Pro Max (128 ГБ) — за 3899 рублей.

Также открыт предзаказ на iPhone 13 Pro Max в нашем Каталоге. Суперцена— 3899 рублей, из которых 194,95 рублей вернутся на карту «Onlíner Клевер».

В Беларуси смартфоны дороже, чем в других странах

Сравним официальные цены смартфонов в Беларуси и других странах. Например, в Германии за iPhone 13 Pro (128 ГБ) просят €1149, или $1327. В Беларуси такой же смартфон по курсу на 8 октября стоит $1525. В США устройство оценили в $999, в соседней России — в 99 990 российских рублей, или $1392.

Обычный iPhone 13 (128 ГБ) в пересчете по курсу в Беларуси оценили в $1203. В Германии за устройство просят €899, или $1038. В России аппарат оценили в 79 990 российских рублей, или $1113.

iPhone 13 и iPhone 13 Pro получили OLED-экраны на 6,1 дюйма, iPhone 13 mini — на 5,4 дюйма, iPhone 13 Pro Max — на 6,7 дюйма. Устройства работают на процессоре A15 Bionic (5-нм техпроцесс), оснащаются сдвоенными и строенными основными камерами на 12 Мп, системой разблокировки по лицу Face ID с уменьшенным вырезом под датчики, системой защиты от воды и пыли, а также стереодинамиками.

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