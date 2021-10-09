Виктория Нуланд едет в Москву 9.10.2021, 9:38

Визит заместителя госсекретаря США состоится, несмотря на российские санкции против нее.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая находится под российскими санкциями, 11 октября посетит РФ для проведения переговоров с представителями российской власти.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

«Виктория Нуланд 11 октября будет находиться в Москве, Россия, где встретится с высокопоставленными представителями власти, а также другими лицами для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов», — говорится в сообщении.

Какие вопросы будут выноситься на обсуждение не уточняется.

После этого, 14 октября, Нуланд отправится в Ливан, где встретится с представителями правительства и гражданского общества.

15 октября заместитель госсекретаря посетит Великобританию, где обсудит ряд глобальных вопросов, сообщили в Госдепе.

Недавно Нуланд заявила, что США готовы присоединиться как к переговорам в Нормандской формате по Донбассу, так и продолжать параллельную поддержку.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что с 1 августа гражданам РФ прекратят выдавать американские визы. По его словам, такая ситуация возникла из-за небольшого количества дипломатов, которые остались работать в Москве.

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