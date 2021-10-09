В Беларуси свирепствует COVID: пациентам с коронавирусом отдали треть всех коек 7 9.10.2021, 9:46

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Как выглядит ситуация в Минске и областях?

В Беларуси около трети всего коечного фонда перепрофилировано для оказания помощи пациентам с COVID-19. Последние цифры сообщает Минздрав.

Минск

В Минске общее количество коек в стационарах — 10 185. Для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 4639 коек.

Кстати, в конце сентября в Минске для больных коронавирусом было отдано чуть более трех тысяч коек.

Как и раньше, пациентов после пневмонии будут отправлять на долечивание и оздоровление. Для этого в столичных больницах подготовлено 370 коек.

Пациентов с COVID госпитализируют в городские инфекционные больницы — взрослую и детскую. Перепрофилированы отделения в больницах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 10 и № 11, БСМП, городского роддома № 2, городской гинекологической больницы и Минского центра дерматовенерологии.

Гомельская область

Общее количество коек в стационарах области — 14 669. Перепрофилировано — 5320 коек.

В Гомельской области пациентов с COVID госпитализируют в Гомельскую областную больницу, областную инфекционную, областную туберкулезную больницу, областную детскую больницу, областной онкологический диспансер, областной кожно-венерологический диспансер, областной госпиталь, РНПЦ РМиЭЧ, Гомельские городские больницы — № 1, № 2, № 3, № 4, больницу скорой медицинской помощи.

А также с пациентами с коронавирусом работают районные больницы Брагина, Буда-Кошелево, Ветки, Добруша, Ельска, Житковичей, Жлобина, Калинковичей, Кормы, Лельчиц, Лоева, Мозыря, Наровли, Октябрьска, Петрикова, Речицы, Рогачева, Светлогорска, Хойников и Чечерска.

Витебская область

Общее количество коек в стационарах Витебской области — 7270 единиц.

Перепрофилировано — 3599 коек, из них в Витебске — 1895 коек.

В Витебске перепрофилированы: областная больница, областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи (терапевтический корпус), областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии, Витебский областной центрмедреабилитации, Витебская городская больница № 1, Витебский областной детский клинический центр, Витебский областной клинический онкодиспансер.

С 9 октября принимает пациентов с ковид-инфекцией и Витебский областной клинический специализированный центр.

С пациентами с коронавирусом работают районные больницы Новолукомля, Постав, Россон, Толочина, Ушач, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Дубровно, Глубокое, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Шумилино, Городка, Лиозно, Бешенковичи, в Полоцкой городской больнице № 1, в городской больнице Новополоцка и в Оршанской больнице им. Семашко.

Могилевская область

В Могилевской области общее количество коек составляет 10 661. Перепрофилировано — 2889 коек.

Пациентов с COVID-19 госпитализируют в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу № 1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевскую областную больницу медицинской реабилитации (долечивание), Могилевский областной онкологический диспансер.

Частично используется коечный фонд Бобруйского межрайонного онкологического диспансера, Могилевской областной клинической больницы, Могилевской областной детской больницы.

Перепрофилированы отделения во всех центральных районных больницах.

Гродненская область

Общее количество коек в стационарах Гродненской области — 9678, из них перепрофилировано — 2522 единицы.

В Гродно задействованы: Гродненская областная инфекционная больница, Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации, Городская клиническая больница № 2.

Частично используются отделения ГОКЦ «Фтизиатрия», Гродненской университетской клиники и Гродненского областного кардиологического центра.

Также помощь пациентам с коронавирусом оказывается в 4 межрайонных отделениях, развернутых на базе центральных районных больниц: Волковыска, Лиды, Островца, Слонима.

А также в отделениях центральных районных больниц — Сморгони, Кореличей, Новогрудка, Вороново, Ивье, Берестовицы, Свислочи и Щучина.

В Гродненской области как и раньше оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь.

В лидской больнице ввели дополнительные посты «красных зон» и увеличили число коек в «ковидной» реанимации

Минская область

Всего в Минской области — 11 519 коек, сейчас 3106 из них перепрофилированы.

Пациенты, которым не нужна кислородная поддержка находятся в инфекционных больницах по территориальному принципу.

Жители области госпитализируются в Минские областную и центральную районную больницы, Минский областной противотуберкулезный диспансер.

Также перепрофилированы часть отделений в центральных районных больницах Березино, Борисова (больница № 2), Вилейки, Воложина, Дзержинска, Клецка, Копыля, Крупок, Логойска, Любани, Молодечно, Мяделя, Несвижа, Столбцов, Слуцка, Солигорска, Стародорожья, Узды, Червени, городской больницы Жодино.

Дети с коронавирусом, требующие стационарного лечения, госпитализируются в Минскую областную детскую больницу.

С 9 октября беременных, рожениц и родильниц с инфекцией COVID-19, требующих наблюдения и оказания медицинской помощи в стационарных условиях, начал принимать клинический родильный дом Минской области.

Брестская область

Общее количество коек в стационарах Брестской области — 10 730, перепрофилированы — более 3800 коек.

Стационарная медицинская помощь пациентам с COVID-19 и пневмонией в Брестской области оказывается в четырех отделениях Брестской областной клинической больницы, Брестской центральной городской больнице, Брестской больнице № 1.

Также принимают пациентов с коронавирусом в Барановичской городской больнице, Барановичской больнице № 2, областных противотуберкулезном и кожвендиспансерах, Пинской центральной больнице и во всех центральных районных больницах.

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