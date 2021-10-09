Минюст Грузии заявил, что Саакашвили прервал голодовку 9.10.2021, 9:50

1,142

Политик якобы начал принимать в пищу мед и натуральные соки.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который объявил голодовку в тюрьме, стал принимать пищу, в частности мед и натуральные соки. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии, передает ТАСС.

"<...> У него (у Саакашвили - прим. ТАСС) [в тюрьме] был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду. <...> Он начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок, что говорит о том, что так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения", - приводит пресс-служба слова главы Специальной пенитенциарной службы Ники Цхварашвили.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Саакашвили считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Грузинская православная церковь, а также отец Саакашвили призвали его прекратить голодовку.

Бывший президент возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».